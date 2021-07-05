Кулеба рассказал, сколько украинских компаний начали работу за рубежом с начала года

"Чем больше денег украинский бизнес зарабатывает за границей, тем больше налогов идет в бюджет, больше рабочих мест создается, более уверенной становится Украина и тем больше маневра получают дипломаты", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, в 2020-м и 2021 годах МИД в координации с другими органами власти удалось открыть и восстановить доступ для более чем 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран.

"Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на нашу поддержку. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок и продавать свои товары и услуги. В 2020 году мы получили 2797 обращений от бизнеса, а за первую половину 2021-го – уже 2625. Рост вдвое показывает, что бизнес доверяет МИД как институту, который оказывает реальную помощь", – считает министр.