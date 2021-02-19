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Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем – НАПК

В 2017 году тогдашний нардеп Олег Ляшко задекларировал три выигрыша на общую сумму более 570 тыс. грн. Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что по результатам изучения этого случая агентство установило, что он подделал билет.

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25 октября 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша на сумму более 571 тыс. грн
25 октября 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша на сумму более 571 тыс. грн
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Экс-нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому якобы выиграл более 570 тыс. грн. Об этом "Радио НВ" рассказал глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

"НАПК провело проверку и установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил ответственность", – отметил Новиков.

25 октября 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша: 283,56 тыс. грн, 134 тыс. грн и 153,485 тыс. грн. В качестве источника дохода указана компания "Украинская национальная лотерея".

Политик заявил, что выиграл эти деньги благодаря ставкам на футбольные матчи. По словам Ляшко, он ставил на "Шахтер" и "Ливерпуль", а выигрыши были анонимными.

Теги: Александр Новиков, Украина, Олег Ляшко, депутаты, лотерея
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