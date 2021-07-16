Марунич: Уруский хочет взять под контроль Госгеонедр

В орбите Минстратегпрома может оказаться и Гоструда, утверждает он. По словам эксперта, команда Уруского "уже делала попытки получить контроль над разработкой недр путем получения права согласовывать предоставление лицензий, а также посредством реализации пилотных соглашений о разделе продукции на литиевых месторождениях".

"Речь идет о двух скандально известных литиевых месторождениях – "Добра" в Кировоградской области и "Шевченковское" в Донецкой. Лицензии на эти месторождения были выданы без аукциона в 2018 году украинской фирме "Петро-Консалтинг". Позже Госгеонедра вместе с Генпрокуратурой через суды аннулировали эти лицензии, а ГБР расследует правомерность их выдачи по цене 20 млн грн. Эти сделки приписывают народному депутату [прошлого созыва] Игорю Кононенко. Уруский же пытается убедить не проводить аукционы по продаже данных объектов и передать их в управление государства или же позволить организовать конкурс, на который должны прийти международные компании, не готовые платить сегодня за литиевые месторождения, но готовые поделиться опытом и технологиями", – пишет Марунич.

По словам эксперта, для отработки этой концепции была создана специальная рабочая группа при Минстратегпроме, членом которой стал Владимир Игнащенко, "близкий друг и сосед Кононенко". Со ссылкой на данные проекта "Наші гроші" он добавил, что его сын – Тарас Игнащенко – был руководителем упомянутой фирмы "Петро-Консалтинг".

"Кроме лития, Минстратегпром также считает необходимым взять под свой контроль титан, бериллий, медь, хром, другие рудные элементы, запасы которых должны разрабатываться почти обанкротившимися госконцернами Объединенная горно-химическая компания и "Украинские полиметаллы", – отметил он.

Марунич добавил, что СНБО сегодня планирует принять ряд решений в том числе по недропользованию.

"Так вот, эти решения, как говорят источники, выписывал именно Игнащенко. Достаточно интересное решение об объявлении конкурса по литию, которым Игнащенко уже занимался для прошлой власти и за что получил немалые дивиденды. Оказывается, он имеет интерес и к НАК "Надра Украины", и межведомственной комиссии, которая занимается вопросами СРП (соглашений о разделе продукции. – "ГОРДОН") и будет определять победителя по литиевым участкам. Так вот, для обеспечения доступа к принятию подобных решений этот деятель хочет переподчинить комиссию Минстратегпрому, где у Игнащенко с Уруским достаточно теплые отношения. Круг, как говорится, замкнулся", – подытожил Марунич.

"Наші гроші" сообщали, что в феврале 2018 года "Петро-Консалтинг" без аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении литиевых руд, которое является одним из двух разведанных месторождений лития в Украине.