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Мецгер заменит главу "Укрэксимбанка" Гриценко, подозреваемого в причастности к отмыванию денег – СМИ

По сведениям издания FinClub, новым главой правления "Укрэксимбанка" может стать Евгений Мецгер, который ранее работал замглавы правления "Укргазбанка". Предыдущего руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко подозревают в причастности к отмыванию денег окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

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В "Укрэксимбанке" появится новый топ-менеджер
В "Укрэксимбанке" появится новый топ-менеджер
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Правление государственного "Укрэксимбанка" возглавит Евгений Мецгер, который до этого занимал должность заместителя главы правления другого государственного финучреждения, "Укргазбанка". Об этом со ссылкой на несколько источников на банковском рынке 10 февраля написало издание FinClub.

За кандидатуру Мецгера отдали голоса пять членов конкурсной комиссии, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из собеседников. Сам Мецгер не прокомментировал эту информацию.

В Нацбанке сообщили изданию, что еще не получали официальную информацию о завершении конкурса.

Жена Евгения Мецгера Юлия с октября 2019 года является членом наблюдательного совета "ПриватБанка".

Прежнего главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко 16 ноября задержали сотрудники Службы безопасности Украины. 17 ноября главе банка объявили о подозрении.

По данным следствия, Гриценко может быть причастен к отмыванию средств окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Расследованием занимается Генеральная прокуратура Украины. Дело ведется по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Печерский райсуд Киева не стал арестовывать Гриценко, ему назначили залог почти в 3 млн грн.

Позже стало известно, что 15 ноября, за сутки до задержания Гриценко, "Укрэксимбанк" объявил конкурс на замещение должности топ-менеджера. Первый конкурс завершился безрезультатно, в январе был назначен повторный.

Теги: конкурс, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Александр Гриценко, Евгений Мецгер
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