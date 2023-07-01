Минобороны Украины отстранило врио директора департамента ресурсного обеспечения через три дня после назначения

Минобороны сообщило об отстранении Рыгованова через три часа после появления поста Симороза Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"28 июня Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица".

"Материалы для проверки направлены в Службу безопасности Украины и проводится внутренняя проверка относительно отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", – рассказали в ведомстве.

За три часа до появления поста Минобороны служащий в ВСУ активист, военнослужащий Олег Симороз назвал в Facebook Рыгованова "коррупционером с пророссийским запашком", причастным к "дерибану" национального парка "Голосеевский" в Киеве, а также озвучил другие претензии.

"Рыгованов как "политический эксперт" регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с, так сказать, "ограниченным доступом". Я публично обращаюсь к верховному главнокомандующему ВСУ и СБУ. Рыгованов должен быть не просто уволен – он должен быть безотлагательно арестован", – заявил Симороз.