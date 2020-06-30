"На идиотов в штанах надежды нет". Экс-замминистра инфраструктуры Клитина намерена создать партию и бороться с "политическими проститутами"

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что публичное издевательство и травля женщин стали нормой в Украине. Она планирует разобраться со всеми коррупционерами и "политическими проститутами" в стране.

Клитина: Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой Скриншот: Aleksandra Klitina / YouTube

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина объявила о создании своей партии. Соответствующее видеообращение она опубликовала в YouTube 30 июня.

"Я решила бороться самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина без коррупции", чтобы, наконец, разобраться с этими политическими проститутами. Они думаю, что если в штанах у них что-то есть, этого достаточно для успеха и можно обижать женщин", – сказала Клитина.

В обращении она упомянула министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не пришла в себя, потому что мешала им воровать на "Укрзалізниці", – заявила бывшая чиновница.

Она подчеркнула, что "хочет разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами" в Украине.

ВИДЕО

Видео: Aleksandra Klitina / YouTube

На прошлой неделе Клитина изменила аватарку в Facebook и начала вести страницу от имени мужчины – Александра Клитина. Это стало реакцией на критические комментарии под постом о ее назначении советником главы Государственного космического агентства.

"Внимание, Александр Клитин готов к собеседованию. Меня реально тревожит, что публичное издевательство и травля женщин становятся нормой в нашей стране. Реально хочется взять накладную бороду и ходить так на работу, потому что если ты женщина, то грязных приколов не избежать", – написала она 24 июня.

После публикации видео о создании партии на странице Клитиной в Facebook появился новый пост: "Да вы посмотрите, какая наглая блондинка! Уже и видео снимает – грудь свою выставила! Хочет не только депутатов, но и весь украинский народ соблазнить! А с другой стороны, классный лозунг – "Скажите "нет" политическим проститутам!" И на видео она такая сердитая, точно посадит коррупционеров, я ее знаю, еще и побьет".

В интервью "Стране" Клитина заявила, что только формирует партию, в ее основе будет левоцентристская идеология с "сильным экологическим направлением".

"Когда я записывала видео, не знала, будет ли популярным мое заявление. А смотрю, что популярность зашкаливает. Значит, буду делать партию... Я решила высказать то, что думаю об этих политических проститутах. А еще меня проституткой называют! Как минимум я хотела отвести душу", – сказала она.

Клитина также объяснила, что "политическими проститутами" считает всех, кто меняет свое мнение за деньги и переходит из партии в партию.

Отвечая на вопрос, почему для записи видео она выбрала такой откровенный наряд, Клитина сказала, что критика ее внешнего вида – это ханжество.

"Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну реально... Ну вот почему так у нас? Такое ханжество, ненависть к женщинам. Я просто вскрыла этот нарыв, вот и гной течет. Пусть посмотрят все на себя со стороны. Это они грязные и низкие, что так про меня говорят. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, как я выгляжу и какой у меня пол?" – сказала она.

Клитина два месяца – в сентябре – ноябре 2019 года – была заместителем Криклия. Ее уволили после публикации переписки с пранкером Джокером, который раньше разыгрывал украинских политиков. Из беседы было сложно сделать вывод, кем представился пранкер. Поводом для переписки послужили опубликованные в Telegram народным депутатом Антоном Поляковым аудиозаписи разговора ряда народных депутатов от "Слуги народа" и правоохранителей из Днепропетровской области, которые якобы обсуждали внешность Клитиной.

В переписке с Джокером собеседница, в частности, отметила, что "смогла бы потянуть какую-то серьезную должность". "Министерство потянула бы?" – спросил Джокер. "Потянула бы", – сказано в ответном сообщении. Джокер заявил, что президент планирует сменить главу министерства Криклия. "С Владом и мне сложно, между нами", – написала участница переписки. "Он, я так понимаю, вообще ноль? Только заработок интересует Влада?" – спросил Джокер и получил ответ: "Видимо".

Клитина, комментируя скандал, заявила, что это была манипуляция и клевета. По ее словам, оригинал переписки отличается от того, который был опубликован.

Криклий попросил уволить Клитину, поскольку, по его мнению, чиновница "не совсем нормально как член команды себя повела".