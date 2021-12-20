ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Абрамович предложил вернуть госрегулирование цен на социально значимые продукты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игорь Абрамович: Разработанный мной законопроект предусматривает, что наценка к отпускной цене производителя не может превышать 15%
Игорь Абрамович: Разработанный мной законопроект предусматривает, что наценка к отпускной цене производителя не может превышать 15%
Фото: fakty.ua

Государство должно восстановить регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость, заявил "24 каналу" нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович. Он прокомментировал зарегистрированный в парламенте проект закона № 6374-1 своего авторства, предусматривающий такую инициативу.

Нардеп отметил, что в Украине значительно выросли цены на продукты, также на доступность продовольственных товаров повлияла эпидемия коронавирусной инфекции.

"К сожалению, цены на подавляющее большинство продуктов питания с начала года испытали существенное подорожание. Для примера, овощи из так называемого борщевого набора в среднем подорожали в 2,6 раза, а приготовление оливье украинцам обойдется на 24,6% дороже, чем год назад. Очевидно, такой рост цен не может бесследно отразиться на покупательской способности граждан. Тем более в период пандемии, когда в силу ограничительных мер значительная часть граждан осталась без стабильной работы и, соответственно, дохода", – рассказал Абрамович.

Нардеп предложил законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания.

"Разработанный мной законопроект предусматривает, что наценка к отпускной цене производителя не может превышать 15%. То есть, супермаркеты больше не смогут спекулировать на цене продуктов питания с целью получения высоких прибылей", – заявил политик.

Абрамович добавил, что вопрос стабилизации цен на продукты питания не решится только этим ограничением.

"Очевидно, что для того, чтобы цены на продукты питания стали более доступными для социально незащищенных категорий граждан, должны комплексно подойти к решению указанного вопроса. В данном контексте, на мой взгляд, необходимо пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость, которая включается в цену таких товаров и соответственно переводится на конечного потребителя", – сказал он.

Нардеп напомнил, что летом 2020 года вместе с другими надрезами от ОПЗЖ он зарегистрировал проект закона №3811 – он предлагает ввести нулевую ставку НДС на продукты питания, лекарства и жилищно-коммунальные услуги в том случае, когда они продаются пенсионерам, людям с инвалидностью, безработным, многодетным и малообеспеченным семьям, детя-сиротам и внутренне перемещенным лицам.

"Разумеется, только комплексный подход к решению данного вопроса позволит не только стабилизировать цены на социально-значимые продукты, но и, что самое важное, сделать их справедливыми и доступными для граждан", – отметил Абрамович.

Контекст:

Государственное регулирование цен на ряд товаров правительство Украины ввело в середине апреля 2020 года на период чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Под госрегулирование в Украине подпадают цены на гречку, сахар, муку высшего сорта, отечественные макароны, молоко жирностью 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курицу в тушке, сливочное масло жирностью 72,5% и минеральную воду без газа. Из медицинских изделий ограничения распространяются на медицинские маски и перчатки. С 18 мая 2020 года компании обязаны декларировать подорожание розничных цен на такие товары свыше 5%.

Теги: эпидемия, лекарства, цены, продукты, НДС, прибыль, законопроект, пенсионеры, госрегулирование, ОПЗЖ, пандемия, Игорь Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (92360)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (32144)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (23726)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (21733)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18492)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17812)
7
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (13178)
8
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12262)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS