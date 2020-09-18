Партия Корчинского просит НАБУ расследовать деятельность депутатов Запорожского областного и городского советов

Депутаты Запорожского областного и городского советов в течение пяти лет выделяли материальную помощь лицам, подконтрольных депутату облсовета Ярославу Гришину, говорится в заявлении партии Дмитрия Корчинского "Братство", поданном в Национальное антикоррупционное бюро.

Партия "Братство" Дмитрия Корчинского 16 сентября обратилась в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить деятельность депутатов Запорожского областного и городского советов. Копия заявления опубликована на странице политсилы в Facebook.

Члены партии обнаружили факты, которые, возможно свидетельствуют о присвоении депутатами областного и городского советов средств из бюджета, сказано в заявлении.

"В течение пяти последних лет юристы фирмы "Ярослав Гришин и партнеры", которая подконтрольна депутату Запорожского областного совета VII созыва [от партии УКРОП] Гришину Ярославу Владимировичу, способствовали хищению средств местных советов. Разворовывание осуществлялось путем подделки заявлений лиц, которые нуждаются в материальной помощи. Фактически, после выделения средств депутатами областного и городского советов, деньги попадали на счета лиц, подконтрольных Гришину, а не людям, которые действительно в них нуждались", – пишут заявители.

Политсила в качестве доказательств приводит расследование общественной организации "Народная защита", согласно которому в 2018 году одному из получателей помощи по программе облсовета "Навстречу людям" – гражданину Томилину – выдали помощь 47 раз – на общую сумму в 112,8 тыс. грн. При этом, подчеркивается в заявлении "Братства", порядок выплат по этой программе предусматривает получение помощи не чаще, чем один раз в год.

Сам Томилин опроверг получение этих средств, подчеркивается в публикации партии. "Братство" отмечает, что порядок контроля за фактическим получением гражданами средств не урегулирован, а ответственность за рациональное распоряжение депутатским фондом, который формируется за счет коммунальных средств, "лежит исключительно на самих депутатах".

"Указанные факты, разводя руками, подтверждают в телефонном разговоре и секретарь Запорожского городского совета Руслан Пидорич и заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Валентина Малыш, и руководитель учреждения-распорядителя бюджетными средствами КУ "Компьютерный информационно-вычислительный центр" Запорожского областного совета Сергей Коломоец", – сказано в сообщении политсилы.

"Братство", ссылаясь на материалы программы "Особый взгляд", которая вышла в эфир "5 канала" 7 сентября, отмечает, что подобная "схема" действовала и в городском совете.

"В частности, в ходе проведения расследования, журналистами было выявлено, что их депутатских фондов были выделены средства якобы на материальную помощь нуждающимся. Но почему-то получатели такой помощи, которых было более 200 человек, о ней узнали только от журналистов", – резюмируют представители полисилы.

Бывший бухгалтер Фонда поддержки граждан, нуждающихся в неотложной помощи, Алла Смола сказала представителям "Братства", что факты разворовывания депутатами Запорожского городского и Запорожской областной советов "многочисленны, и не ограничиваются только выявленной активистами "схемой".