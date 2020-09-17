"По представлению СБУ". Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Российскому рэперу Басте разрешили въезжать в Украину в связи с истечением срока запрета, введенного в 2017 году.

Басте запретили въезд в Украину в сентябре 2017 года Фото: Баста | Ноггано / Facebook

Российскому рэперу Василию Вакуленко, выступающему под псевдонимом Баста, снова разрешили въезд в Украину. Об этом 17 сентября сообщило Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

"По представлению СБУ российского рэпера Басту исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", – говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что письмо от СБУ о снятии запрета для Басты поступило к ним 31 августа.

"Приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, "включать" или "не включать" в списки, МКИП не наделено. Министерство занимается обнародованием перечня и обновлением", – объяснили в ведомстве.

Общественному в Службе безопасности Украины рассказали, что въезд в Украину Басте разрешили в связи с истечением срока запрета.

"Возобновлять его, по новым изменениям в законодательство, в случае необходимости должны пограничники", – отметил телеканал в Telegram.

18 июня 2017 года рэпер планировал провести концерт в Одессе, но мероприятие отменили.

В сентябре СБУ запретила Басте въезд в Украину из-за неоднократного посещения временно оккупированного Крыма.

15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.

Рэпер Баста находится в базе данных центра "Миротворец" из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.