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Подыгрывание Кремлю или разоблачение Порошенко? В соцсетях обсуждают перепалку Верещук с Порошенко

6 июля в эфире политического ток-шоу нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Сторонники "Слуги народа" радуются разоблачению Порошенко, противники указывают на то, что Верещук процитировала слова пресс-секретаря Путина, которые украинская сторона никогда не подтверждала.

Верещук и Порошенко поругались в эфире политического ток-шоу 6 июля
Верещук и Порошенко поругались в эфире политического ток-шоу 6 июля
Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Вечером 6 июля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что в разгар войны на Донбассе он якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России (подробнее о перепалке Верещук с пятым президентом можно прочесть здесь).

Сама Верещук считает доказательством своей правоты тот факт, что Порошенко не опровергал информацию о поздравлении.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1407767196076466

Журналист Дмитрий Литвин считает, что было бы неплохо опубликовать аудиозапись того разговора.  

https://www.facebook.com/dmltvn/posts/3268975926501864

Политтехнолог Юрий Романенко по мотивам перепалки сочинил диалог между Сталиным и Гитлером.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3308627992492242

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал заявление Верещук элементом гибридной войны.

https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/2898386046937572

Бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко Владимир Горковенко считает, что "план офиса Владимира Зеленского был неплохой, если бы не подсунули спикеру гнилой фактаж".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3103747802996158&id=100000829056947

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предлагает чаще цитировать Пескова.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3083365371751255

***

Если вы хотели окончательно и бесповоротно узнать, действительно ли Петр Порошенко в разгар войны на Донбассе поздравлял Путина с Днем России, то, к сожалению, достоверного ответа нет. Совершенно точно можно утверждать, что: а) Песков заявлял, что такое поздравление прозвучало из уст украинского президента; б) Администрация Президента Украины никогда не опровергала, но и не подтверждала слов пресс-секретаря Путина; в сообщении украинской стороны по итогам разговора Путина и Порошенко говорилось, что президенты Украины и России обсуждали "шаги по прекращению огня и мирному разрешению ситуации", Порошенко также указал Путину на неприемлемость ситуации, когда российские танки пересекают границу Украины.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, Ирина Геращенко, ICTV, Святослав Цеголко, Ирина Верещук, Юрий Романенко, война на Донбассе, Владимир Горковенко, Дмитрий Литвин
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