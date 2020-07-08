Подыгрывание Кремлю или разоблачение Порошенко? В соцсетях обсуждают перепалку Верещук с Порошенко

6 июля в эфире политического ток-шоу нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Сторонники "Слуги народа" радуются разоблачению Порошенко, противники указывают на то, что Верещук процитировала слова пресс-секретаря Путина, которые украинская сторона никогда не подтверждала.

Вечером 6 июля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что в разгар войны на Донбассе он якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России (подробнее о перепалке Верещук с пятым президентом можно прочесть здесь).

Сама Верещук считает доказательством своей правоты тот факт, что Порошенко не опровергал информацию о поздравлении.

Журналист Дмитрий Литвин считает, что было бы неплохо опубликовать аудиозапись того разговора.

Политтехнолог Юрий Романенко по мотивам перепалки сочинил диалог между Сталиным и Гитлером.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал заявление Верещук элементом гибридной войны.

Бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко Владимир Горковенко считает, что "план офиса Владимира Зеленского был неплохой, если бы не подсунули спикеру гнилой фактаж".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предлагает чаще цитировать Пескова.

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Если вы хотели окончательно и бесповоротно узнать, действительно ли Петр Порошенко в разгар войны на Донбассе поздравлял Путина с Днем России, то, к сожалению, достоверного ответа нет. Совершенно точно можно утверждать, что: а) Песков заявлял, что такое поздравление прозвучало из уст украинского президента; б) Администрация Президента Украины никогда не опровергала, но и не подтверждала слов пресс-секретаря Путина; в сообщении украинской стороны по итогам разговора Путина и Порошенко говорилось, что президенты Украины и России обсуждали "шаги по прекращению огня и мирному разрешению ситуации", Порошенко также указал Путину на неприемлемость ситуации, когда российские танки пересекают границу Украины.