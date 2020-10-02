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Политик Годунок, которого Зеленский называл разбойником, идет в мэры Борисполя

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок идет в мэры Борисполя Киевской области от Радикальной партии Олега Ляшко. Он получил известность после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля назвал его разбойником и выгнал из зала.

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Годунок (на фото) заявил, что идет "воевать против хапуг и взяточников банды мэра Борисполя Анатолия Федорчука"
Годунок (на фото) заявил, что идет "воевать против хапуг и взяточников банды мэра Борисполя Анатолия Федорчука"
Фото: Ярослав Годунок / Facebook

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок баллотируется в мэры Борисполя Киевской области. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Годунок идет на выборы от Радикальной партии Олега Ляшко. 1 октября он написал в своем Facebook, что идет "воевать против хапуг и взяточников банды [мэра Борисполя Анатолия] Федорчука, которые разворовывают и грабят наш город".

https://www.facebook.com/Yaroslav.Godunok/posts/3378578565523214

Годунок стал известен после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля назвал его разбойником и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что "все мы – президенты". "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди гуляй, господи", – сказал Зеленский.

Годунок заявил, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.

Теги: Борисполь, Владимир Зеленский, местные выборы, годунок
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