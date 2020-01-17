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Полковника ВСУ Ноздрачева после заявления о "реинтеграции" с россиянами и боевиками понизили в должности

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины завершила служебное расследование в отношении начальника управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковника Алексея Ноздрачева, который в декабре 2019 года высказался о возможной быстрой "реинтеграции" украинских военных с российскими военными и боевиками.

После инцидента Ноздрачев сказал, что его заявление не отражает то, что он хотел донести
После инцидента Ноздрачев сказал, что его заявление не отражает то, что он хотел донести
Фото: UATV Russian / YouTube

В результате служебного расследования в отношении начальника управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковника Алексея Ноздрачева, который в декабре 2019 года высказался о возможной быстрой "реинтеграции" украинских военных с российскими военными и боевиками, его понизили в должности. Об этом 16 января на своей странице в Facebook сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", – говорится в сообщении.

В службе отметили, что дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ.

https://www.facebook.com/UA.Military.Police/posts/464383214255539

12 декабря во время круглого стола на тему "Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем" Ноздрачев заявил, что украинские и российские военные и даже боевики "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться".

"Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, – они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции", – заявил Ноздрачев.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, которые выходят за пределы его служебных обязанностей. Начальник Генштаба Руслан Хомчак назначил служебное расследование.

Ноздрачев извинился за свои слова и сказал, что его заявление не отражает то, что он хотел донести.

Теги: военные, ВСУ, Военная служба правопорядка, полиграф, Алексей Ноздрачев
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