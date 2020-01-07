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Пристайко не исключает, что Германия отклонила запрос Украины о военной помощи из-за политических мотивов

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

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Пристайко: Мы может, и не идеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться
Пристайко: Мы – может, и не идеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться
Фото: ЕРА

Германия могла отклонить запрос Украины о военной помощи из-за политических мотивов. Такое мнение в интервью немецкой газете Bild, перевод которого обнародован 7 января на сайте Министерства иностранных дел Украины, выразил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.    

"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно, политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы – может, и не идеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", – сказал он.

Пристайко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии.

"Это не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия – один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", – подчеркнул министр.

27 декабря 2019 года Пристайко сообщал, что Германия отклонила запрос Украины о военной помощи. 

В немецком правительстве в сентябре 2019 года сообщали, что с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд.

Теги: Германия, Украина, оружие, правительство, вооружение, помощь, политика, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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