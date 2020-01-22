Рада разработает законопроект о государственных символах Украины – Стефанчук

В Украине до сих пор нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб государства, посетовал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук: Мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины разработает законопроект о государственных символах Украины. Об этом первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Стефанчук отметил, что за 28 лет независимости власть не выполнила требование ст. 92 Конституции Украины, которая предусматривает, что исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов. Поэтому в Украине до сих пор нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины, отметил первый вице-спикер.

"Эта задача у нас стоит, в том числе и на эту каденцию Верховной Рады, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядке их использования и порядке их охраны", – добавил Стефанчук.

19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила своим постановлением малый герб независимой Украины. Им стал золотой трезубец на синем щите.

Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого Государственного герба Украины, который должен быть утвержден отдельным законом Верховной Рады Украины, с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.