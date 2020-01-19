Украинское посольство потребовало исключить изображение трезубца из британского антитеррористического пособия

Размещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в британском антитеррористическом пособии является крайне возмутительным, заявило посольство Украины в Лондоне.

Посольство Украины в Лондоне требует удалить украинский герб трезубец из британского антитеррористического пособия. Об этом дипмиссия заявила в Twitter 19 января.

"Размещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по экстремизму, подготовленном антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского персонала, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы трезубец был удален из руководства с официальными извинениями", – говорится в заявлении.

Посольство опубликовало скриншот страницы руководства, на котором украинский трезубец изображен в числе экстремистских татуировок.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

Как пишет The Guardian, в руководство также были включены "Гринпис", зоозащитное движение Peta и ряд других организаций.

В полиции заявляют, что не все группы, которые в нем фигурируют, обозначены как экстремистские и не все знаки и символы в документе представляют интерес для борьбы с терроризмом.