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ПОЛИТИКА

Рада согласилась увеличить наказание за преступления против журналистов

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают наказывать административным штрафом на сумму до 51 тыс. гривен или ограничением свободы на срок до пяти лет, если журналисту препятствовали в его деятельности должностные лица, используя свое служебное положение.

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Фото: depositphotos.com

В Украине могут увеличить уголовное и административное наказания за преступления против журналистов. Народные депутаты Украины приняли сегодня, 4 ноября, за основу соответствующий законопроект №3633. За проголосовали 305 нардепов.

Изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста предлагается наказывать штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен), арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до четырех лет предлагается ввести за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью.

Депутаты данным законопроектом хотят наказывать на сумму от 34 тыс. до 51 тыс. гривен или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, если журналисту препятствовали в его деятельности с использованием служебного или должностного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Законопроект направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от угроз или насилия в связи с их законной профессиональной деятельностью, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности, сказано в пояснительной записке к документу.

Этот проект закона меняет и ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Теперь она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, а также его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений за законную профессиональную деятельность журналиста.

Министерство внутренних дел Украины 15 сентября отчитывалось, что за 2020 год в Украине открыли 148 уголовных производств из-за препятствия журналисткой деятельности. Полиция направила в суд 10 производств. Больше всего, по информации МВД, нападали на журналистов в Киеве (17 случаев).

Теги: СМИ, убийство, народные депутаты, угрозы, журналисты, насилие, преследование, нападение на журналиста
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