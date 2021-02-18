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Реформа военного образования назрела давно – Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук подчеркнула, что реформа военного образования не должна навредить национальной безопасности.

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Верещук предлагает сделать образование в секторе безопасности максимально приближенным к практическим потребностям
Верещук предлагает сделать образование в секторе безопасности максимально приближенным к практическим потребностям
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Реформа специального образования в сфере обороны и безопасности назрела давно. Такое мнение в комментарии "АрміяInform" высказала народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Ирина Верещук.

Нардеп считает, что спецобразование следует модернизировать, но реформа не должна навредить национальной безопасности. Так как существующая образовательная система военнослужащих устарела, государственные ресурсы расходуются нерационально, отметила она.

Для решения этих вопросов Верещук предлагает "профессионализировать образование в секторе безопасности и обороны, сделать его максимально приближенным к практическим потребностям".

"Во-вторых, необходимо обеспечить повышение профессионализма человека в течение всей его карьеры в силовом блоке. Технологии и управленческие методы развиваются очень быстро. Война и оружие становятся все более умными. Качество нашего личного состава должно соответствовать текущим технологиям войны. В-третьих, надо приблизить спецобразование силового блока к стандартам НАТО. В-четвертых, мы должны сделать спецобразование в различных силовых ведомствах взаимно совместимым. В конце концов, нацбезопасность зависит от слаженного взаимодействия всех компонентов силового блока страны", – подчеркнула нардеп.

Она также высказал мнение, что Украина должна перестроить систему военного образования в соответствии со стандартом НАТО Bi-SCD 075-007 "Образование и подготовка". "Это, с одной стороны, повысит качество образования, а с другой – будет способствовать операционной совместимости наших сил с силами НАТО", – подчеркнула Верещук.

8 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась встреча представителей военных вузов, на которой обсуждались перспективы повышения стандартов военного образования в Украине. По мнению участников круглого стола, реформирование военного образования должно обеспечить подготовку профессиональных военных и гражданских специалистов уровня стран – участниц НАТО.

Теги: Украина, НАТО, образование, армия, военные, Ирина Верещук, реформа
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