"Слуга народа" хочет поднять адвалорный акциз на сигареты вопреки ВОЗ и Всемирному банку – СМИ

Высокие ставки адвалора вынуждают потребителей покупать не только более дешевую легальную продукцию, а и нелегальную в том числе, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ предостерегла страны от акцизной политики, которая приводит к большому разрыву цен между премиальными и дешевыми сигаретами Фото: who.int

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк подал на рассмотрение налогового комитета ВР проект закона №3044а-1, которым предлагает повысить адвалорный акциз на сигареты на 4% – до 16%. Но данная законодательная инициатива идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. Об этом говорится в статье "РБК-Украина".

Как сообщает агентство, адвалорная ставка акциза "включается" тогда, когда стоимость пачки сигарет превышает 51,07 грн: чем дороже сигареты, тем больше государство хотело бы получить за них налогов. Но если пачка стоит меньше, то адвалор не платится. Нынешние 12% взимаются с суммы максимальной цены за пачку с НДС. И под этот налог попадают лишь сигареты высокого ценового сегмента.

"Противники повышения адвалора говорят, что этот налог непрогнозируемый и никаких миллиардов бюджету не принесет, и страны ЕС идут по пути снижения адвалора", – отмечает издание.

В 2015 году ВОЗ обнародовала "Доклад о глобальной эпидемии табака", в котором эксперты категорически предостерегли страны и их правительства от ведения такой акцизной политики, которая приводит к большому разрыву цен между премиальными и дешевыми сигаретами. По мнению организации, все сигареты должны быть практически одинаково дорогими и с этой задачей прекрасно справляется специфический акциз, подчеркивает "РБК-Украина".

"Анализ данных из 21 страны ЕС в период с 1998-го по 2007 год показал, что страны, полагающиеся в большей степени на адвалорные налоги, чем на специфические, испытали большую нестабильность в государственных налоговых поступлениях от акцизов на сигареты", – цитирует агентство ВОЗ.

В организации считают, что высокие ставки адвалора вынуждают потребителей покупать не только более дешевую легальную продукцию, а и нелегальную, в том числе.

Как говорится в статье, в 2017 году было опубликовано исследование "Реформа налогообложения табачных изделий", подготовленное международной группой специалистов под руководством Глобальной программы по борьбе с табаком Всемирного банка, в котором говорится, что ставки налогов на табачные изделия следует упрощать и рассчитывать их исходя из количества сигарет, а не из их цены.

Эксперты уверены, что адвалорная ставка – это именно та причина, по которой курильщики не бросают курить, а переключаются на дешевые сигареты, и потому этот налог необходимо не поднимать, а уменьшать, отмечает агентство.