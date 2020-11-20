ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" хочет поднять адвалорный акциз на сигареты вопреки ВОЗ и Всемирному банку – СМИ

Высокие ставки адвалора вынуждают потребителей покупать не только более дешевую легальную продукцию, а и нелегальную в том числе, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВОЗ предостерегла страны от акцизной политики, которая приводит к большому разрыву цен между премиальными и дешевыми сигаретами
ВОЗ предостерегла страны от акцизной политики, которая приводит к большому разрыву цен между премиальными и дешевыми сигаретами
Фото: who.int

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк подал на рассмотрение налогового комитета ВР проект закона №3044а-1, которым предлагает повысить адвалорный акциз на сигареты на 4% – до 16%. Но данная законодательная инициатива идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. Об этом говорится в статье "РБК-Украина".

Как сообщает агентство, адвалорная ставка акциза "включается" тогда, когда стоимость пачки сигарет превышает 51,07 грн: чем дороже сигареты, тем больше государство хотело бы получить за них налогов. Но если пачка стоит меньше, то адвалор не платится. Нынешние 12% взимаются с суммы максимальной цены за пачку с НДС. И под этот налог попадают лишь сигареты высокого ценового сегмента. 

"Противники повышения адвалора говорят, что этот налог непрогнозируемый и никаких миллиардов бюджету не принесет, и страны ЕС идут по пути снижения адвалора", – отмечает издание.

В 2015 году ВОЗ обнародовала "Доклад о глобальной эпидемии табака", в котором эксперты категорически предостерегли страны и их правительства от ведения такой акцизной политики, которая приводит к большому разрыву цен между премиальными и дешевыми сигаретами. По мнению организации, все сигареты должны быть практически одинаково дорогими и с этой задачей прекрасно справляется специфический акциз, подчеркивает "РБК-Украина".

"Анализ данных из 21 страны ЕС в период с 1998-го по 2007 год показал, что страны, полагающиеся в большей степени на адвалорные налоги, чем на специфические, испытали большую нестабильность в государственных налоговых поступлениях от акцизов на сигареты", – цитирует агентство ВОЗ.

В организации считают, что высокие ставки адвалора вынуждают потребителей покупать не только более дешевую легальную продукцию, а и нелегальную, в том числе.

Как говорится в статье, в 2017 году было опубликовано исследование "Реформа налогообложения табачных изделий", подготовленное международной группой специалистов под руководством Глобальной программы по борьбе с табаком Всемирного банка, в котором говорится, что ставки налогов на табачные изделия следует упрощать и рассчитывать их исходя из количества сигарет, а не из их цены. 

Эксперты уверены, что адвалорная ставка – это именно та причина, по которой курильщики не бросают курить, а переключаются на дешевые сигареты, и потому этот налог необходимо не поднимать, а уменьшать, отмечает агентство.

Теги: ВОЗ, бюджет, цены, акциз, табачные изделия, сигареты, Слуга народа, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Потап показал утро с Каменских
Потап показал утро с Каменских
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS