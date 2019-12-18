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Суд отпустил Пашинского под домашний арест

Бывший народный депутат Сергей Пашинский должен находиться под домашним арестом до 3 февраля 2020 года.

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Суд обязал Пашинского носить электронный браслет
Суд обязал Пашинского носить электронный браслет
Фото: lb.ua

18 декабря Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского из-под стражи под круглосуточный домашний арест, сообщает LB.ua.

Экс-нардеп должен находится под домашним арестом до 3 февраля 2020 года.

Суд обязал Пашинского носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

В октябре следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения. 7 октября Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест.

Дело касается стрельбы на тот момент нардепа в гражданина Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. По версии полиции, Химикус напал на Пашинского, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. В сообщении полиции говорилось, что в момент выстрела Пашинский лежал на земле.

Химикус утверждал, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

Теги: стрельба, Сергей Пашинский
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