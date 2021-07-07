Суд выпустил Рудьковского из-под стражи под ночной домашний арест

"Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток", – говорится в сообщении.

В СБУ "Украинской правде" сообщили, что суд принял решение о смене меры пресечения Рудьковскому 5 июля, он должен находиться под ночным домашним арестом с 22.00 до 6.00 до 2 сентября. Он в это время не должен покидать место жительства в Киевской области, за исключением оказания ему медицинской помощи.

24 июня апелляционный суд арестовал Рудьковского до 22 июля 2021 года, он был взят под стражу в зале суда.