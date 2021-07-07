Суд выпустил Рудьковского из-под стражи под ночной домашний арест

"Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток", – говорится в сообщении.
В СБУ "Украинской правде" сообщили, что суд принял решение о смене меры пресечения Рудьковскому 5 июля, он должен находиться под ночным домашним арестом с 22.00 до 6.00 до 2 сентября. Он в это время не должен покидать место жительства в Киевской области, за исключением оказания ему медицинской помощи.
24 июня апелляционный суд арестовал Рудьковского до 22 июля 2021 года, он был взят под стражу в зале суда.
Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.
25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава "Нефтегаздобычи" неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.
3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский "никогда не был собственником или акционером "Нефтегаздобычи", но постоянно и противоправно требовал долю" в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.