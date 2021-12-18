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Тищенко заявил, что не общается с людьми, которые не едят сало

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Тищенко: Я очень люблю сало
Тищенко: Я очень люблю сало
Фото: Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал журналистам 17 декабря, что на его праздничном столе обязательно будет сало. Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

По словам Тищенко, он будет праздновать Новый год с семьей.

На вопрос, без чего не обходится его новогодний стол, нардеп ответил: "Сало".

"Я очень люблю сало... Сало будет стопроцентно. Я такой генетически настроенный украинец и всех проверяю на на эту очень важную вкусность: если ты сало не ешь, ты не украинец", – заявил парламентарий.

По словам Тищенко, с людьми, которые не едят сало, он не общается.

На вопрос, ест ли сало президент Владимир Зеленский, Тищенко ответил: "Конечно".

"Конечно ест. Я знаю. Я замглавы фракции и знаю все", – сказал политик.

Теги: Новый год, Николай Тищенко
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