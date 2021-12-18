Тищенко заявил, что не общается с людьми, которые не едят сало

По словам Тищенко, он будет праздновать Новый год с семьей.

На вопрос, без чего не обходится его новогодний стол, нардеп ответил: "Сало".

"Я очень люблю сало... Сало будет стопроцентно. Я такой генетически настроенный украинец и всех проверяю на на эту очень важную вкусность: если ты сало не ешь, ты не украинец", – заявил парламентарий.

По словам Тищенко, с людьми, которые не едят сало, он не общается.

На вопрос, ест ли сало президент Владимир Зеленский, Тищенко ответил: "Конечно".

"Конечно ест. Я знаю. Я замглавы фракции и знаю все", – сказал политик.