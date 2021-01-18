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"У нас есть залежи лития. Дальше продолжать?". Замлавы ОПУ рассказал, чем Украина может быть интересна Илону Маску

Говорить о том, чем Украина могла бы быть интересна для американского миллиардера, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, можно долго, считает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Маска приглашают в Украину
Маска приглашают в Украину
Фото: ЕРА

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не исключает возможность приезда в Украину американского миллиардера, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом он заявил в интервью ТСН, опубликованном 18 января. 

"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему – литий. Дальше продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?", – сказал он. 

Жовква отметил, что это – "только один из примеров". 

"Думаю, его многое интересует. Это человек, который интересуется многими вещами", – добавил он. 

Объем запасов лития в Украине, как сказано на сайте Госслужбы геологии и недр Украины, является государственной тайной. Как пишет LIGA.net, по оптимистичным оценкам, в стране находится до 10% разведанных мировых запасов лития. По данным Bloomberg, Tesla планирует добывать литий в американском штате Невада. 

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Глава государства 12 января перепостил твит Маска от июля 2020 года, в котором бизнесмен сообщил, что разговаривал с семьей украинского конструктора ракетно-космических систем Королева, и назвал ученого "одним из лучших". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Tesla, Илон Маск, литий, Игорь Жовква
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