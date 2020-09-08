Украина откроет консульство в приграничном румынском городе – МИД

Консульство в Сигету-Мармацией станет вторым дипломатическим представительством Украины в Румынии. О его открытии сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время рабочего визита в Румынию 7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об открытии консульства Украины в городе Сигету-Мармацией. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

"Я знаю, что это важное, ключевое место для украинской Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией", – сказал Кулеба.

Сейчас в Румынии работает одно дипломатическое представительство Украины – посольство в Бухаресте. Сигету-Мармацией – город на севере Румынии, недалеко от границы с Украиной.

В Румынии, по официальным данным, проживает 60 тыс. украинцев, по неофициальным – 100 тыс., сообщил МИД Украины.

"По данным переписи 2011 года, украинцы составляют третье по величине национальное меньшинство страны", – отмечено в сообщении ведомства.