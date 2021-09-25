Украинского нардепа будут судить за неуплату 100 млн грн налогов

Установлено, что в течение 2012–2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом.

"При этом он не был зарегистрирован физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от продажи квартир и другой недвижимости депутат скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога со сделок с 18% до 5%", – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн.

Подозреваемому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Имя депутата, подозреваемого в уклонении от налогов, ГБР не назвало. "Украинская правда" пишет, что речь о нардепе из группы "За майбутнє" Викторе Мялике.