ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинского нардепа будут судить за неуплату 100 млн грн налогов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардепу грозит до 425 тыс. грн штрафа
Нардепу грозит до 425 тыс. грн штрафа
Фото: dbr.gov.ua

Госбюро расследований завершило досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что в течение 2012–2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом.

"При этом он не был зарегистрирован физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от продажи квартир и другой недвижимости депутат скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога со сделок с 18% до 5%", – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн.

Подозреваемому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Имя депутата, подозреваемого в уклонении от налогов, ГБР не назвало. "Украинская правда" пишет, что речь о нардепе из группы "За майбутнє" Викторе Мялике.

Контекст:

25 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что народному депутату Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов.

В июне Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество Мялика.

Теги: Украина, налоги, депутаты, ГБР, Виктор Мялик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS