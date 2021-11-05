Умер бывший народный депутат Украины Крючков

Крючков был народным депутатом Украины третьего и четвертого созывов Фото: golos.ua

"Светлая память дорогому старшему товарищу! Навсегда Вы останетесь в моем сердце, спасибо за все, низкий поклон", – написала она.

Смерть Крючкова подтвердили в Компартии Украины, в которой он состоял и был членом президиума центрального комитета. По информации партии, политик скончался от тяжелой болезни.

"Человек чести и достоинства, партийный вожак, гуманист и философ, он заслужил авторитет и уважение Коммунистической партии и трудового советского народа, о чем свидетельствуют государственные и партийные награды", – заявили в партии.

Крючков в 1951 – 1955 годах работал в управлении Министерства юстиции УССР при Запорожском облисполкоме. Занимал разные должности в местных структурах Компартии Украины.

Был народным депутатом Украины третьего и четвертого созывов от КПУ.

С июля 1998 года по февраль 2000-го и с июня 2002-го по апрель 2006-го занимал должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.