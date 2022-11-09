Умер Юрий Кармазин, экс-нардеп нескольких созывов Рады

"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только родине. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себе, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

О смерти Кармазина сообщил в Facebook также бывший соратник нардепа, глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

"Ушёл Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", – написал Барвиненко.

Кармазин был народным депутатом Верховной Рады II, III, IV и VI-го созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона".