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Умер Юрий Кармазин, экс-нардеп нескольких созывов Рады

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Кармазин представлял в разных созывах Рады разные политсилы
Кармазин представлял в разных созывах Рады разные политсилы
Фото: Юрій Кармазін / Facebook

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Верховной Рады Юрий Кармазин. Об этом 9 ноября сообщается в Facebook на странице экс-нардепа.

"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только родине. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себе, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/YuriyKarmazin/posts/pfbid021p7ddUrDY2Wp5yo66qFKb38vG2ktCzmRSJcKsFpeiRabRWExPgjDpu4eaN2QWrzWl

О смерти Кармазина сообщил в Facebook также бывший соратник нардепа, глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

"Ушёл Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", – написал Барвиненко.

Кармазин был народным депутатом Верховной Рады II, III, IV и VI-го созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона".

https://www.facebook.com/vitaly.barvinenko/posts/pfbid022Fn99sa9s5PBeHxs9yFbF3FaGstxoN1joGSoUSC1px1nwttoGJQyduLNpNNqcpa6l

Теги: Верховная Рада, Украина, Одесса, смерть, депутаты, Солидарность, Юрий Кармазин, политика, парламент, Виталий Барвиненко
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