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В Киеве появились билборды "Россия – наш главный стратегический партнер"

На рекламных билбордах с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" изображен бизнесмен Олег Катющенко. Он назвал борды провокацией против него.

Всего в Киеве было обнаружено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах, их уже сняли, сообщили в КГГА
Всего в Киеве было обнаружено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах, их уже сняли, сообщили в КГГА
Фото: Назар Приходько / Facebook

29 января в Киеве появились рекламные билборды с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер", которые якобы установил бизнесмен Олег Катющенко. Об этом в Facebook сообщил журналист Назар Приходько.

"Такое вот у нас развесили на Позняках, (левый берег Днепра, кто не знает). Это – Катющенко, строительный менеджер, основатель компании Holly Industrial. Компания специализируется на технологии геополимерного инъектирования на территории Украины. Жена Катющенко Инна является владелицей глянцевого журнала Viva, а также компании "Эдипресс", – написал он.

Журналист не исключил, что установление этих бордов может быть "грязной игрой конкурентов".

По информации Приходько, владельцем рекламной конструкции является бывший помощник экс-регионала Яна Табачника Александр Нощенко.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/2836421966401191

Катющенко в комментарии ТСН назвал плакаты провокацией против него.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что рекламные операторы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов.

Всего в Киеве было обнаружено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах, их уже сняли.

"Провокация это или бизнес-разборки, установят в ближайшее время правоохранительные органы. По информации от представителей Ассоциации операторов наружной рекламы Украины, это оказались наклейки с рекламными постерами на уже существующие коммерческие сюжеты. Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, в какой типографии изготавливали этот материал и кто именно их размещал", – сказал заместитель главы администрации Валентин Мондриевский.

В Нацполиции заявили, что задержали трех человек, которых подозревают в расклеивании бордов.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По каждому факту размещения билбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, реклама, бизнес, провокации, Валентин Мондриевский, правоохранители, Нацполиция
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