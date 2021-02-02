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В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского – нардеп

В парламентской фракции "Слуга народа" собрали более 40 подписей за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

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Уруский стал вице-премьером министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 16 июля 2020 года
Уруский стал вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 16 июля 2020 года
Фото: Олег Уруський / Facebook

В Верховной Раде собирают подписи за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Об этом 2 февраля сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет "Интерфакс-Україна".

По его словам, во фракции "Слуга народа" уже набрали более 40 подписей за отставку Уруского.

"Думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей превысит 100", – сказал нардеп.

Наталуха не назвал причин сбора подписей. Уруский на своей странице в Facebook пока не прокомментировал ситуацию.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Нардеп от "Голоса" Александра Устинова в ходе обсуждения кандидатуры Уруского обвинила его в причастности к коррупции.

"У этого человека действительно системный подход. К дерибану. В 2014 году, когда он был главой набсовета госпредприятия "Радар", которое входило в "Укроборонпром", [Уруский] согласовал передачу 10 га в центре Киева возле Дворца "Украина" частной компании под застройку. Сейчас по этому кейсу есть уголовное производство в Национальном антикоррупционном бюро", – сказала нардеп.

Уруский – доктор технических наук. Занимал руководящие должности на предприятиях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. В 1996–2000 годах Уруский работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003 годах занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, в 2005–2006 годах был первым замминистра промышленной политики, а в 2015-м – главой Государственного космического агентства Украины. До назначения в Кабмин руководил инжиниринговой компанией "Прогресстех-Украина".

Теги: Украина, отставка, парламент, Олег Уруский, Дмитрий Наталуха, вице-премьер, Слуга народа
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