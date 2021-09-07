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В "Слуге народа" заявили, что нашли инструменты для борьбы с поправочным спамом в Раде

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Арахамия: Мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам
Арахамия: Мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замглавы этой фракции Александр Корниенко 6 сентября на брифинге в Киеве анонсировали принятие мер по борьбе с поправочным спамом в Раде.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"У нас есть законопроект, он уже прошел первое чтение. Мы нашли его в архивах Верховной Рады – мы заранее готовились, но не знали к чему. Во-вторых, мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам. Удастся ли это, увидим на следующей пленарной неделе", – сказал Арахамия. 

Он не стал конкретизировать, какие инструменты в действующем регламенте планируют использовать для борьбы с поправочным спамом. 

"Для чего вам это рассказывать, чтобы вас посмотрели наши оппоненты и придумали инструмент против нашего инструмента? Это же так не работает. Есть разнообразные юридические процедуры, которые разрешены законодательством", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки. 

Замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что монобольшинство планирует инициировать усовершенствование процедуры регистрации постановлений, блокирующих подписание законов. 

"Мы попробуем на этой неделе пройти комитет по усовершенствованию спецпроцедуры. [...] Я предупреждал, что на шестой сессии будет серьезная борьба с читерством оппозиции относительно правок и постановлений. Она серьезно будет вестись", – добавил он. 

Контекст:

В 2020 году Рада приняла закон "О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Закон предлагает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции.

Его подписание заблокировали пятью постановлениями об отмене голосования. Рада не поддержала тогда ни одно из них. Закон вступил в силу в апреле 2020 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оппозиция, законодательство, законопроект, голосование, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия
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