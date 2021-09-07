В "Слуге народа" заявили, что нашли инструменты для борьбы с поправочным спамом в Раде

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"У нас есть законопроект, он уже прошел первое чтение. Мы нашли его в архивах Верховной Рады – мы заранее готовились, но не знали к чему. Во-вторых, мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам. Удастся ли это, увидим на следующей пленарной неделе", – сказал Арахамия.
Он не стал конкретизировать, какие инструменты в действующем регламенте планируют использовать для борьбы с поправочным спамом.
"Для чего вам это рассказывать, чтобы вас посмотрели наши оппоненты и придумали инструмент против нашего инструмента? Это же так не работает. Есть разнообразные юридические процедуры, которые разрешены законодательством", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки.
Замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что монобольшинство планирует инициировать усовершенствование процедуры регистрации постановлений, блокирующих подписание законов.
"Мы попробуем на этой неделе пройти комитет по усовершенствованию спецпроцедуры. [...] Я предупреждал, что на шестой сессии будет серьезная борьба с читерством оппозиции относительно правок и постановлений. Она серьезно будет вестись", – добавил он.
В 2020 году Рада приняла закон "О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Закон предлагает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции.
Его подписание заблокировали пятью постановлениями об отмене голосования. Рада не поддержала тогда ни одно из них. Закон вступил в силу в апреле 2020 года.