В "Слуге народа" заявили, что нашли инструменты для борьбы с поправочным спамом в Раде

Арахамия: Мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть законопроект, он уже прошел первое чтение. Мы нашли его в архивах Верховной Рады – мы заранее готовились, но не знали к чему. Во-вторых, мы нашли в действующем регламенте некоторые процессы, которые, как мы считаем, смогут побороть поправочный спам. Удастся ли это, увидим на следующей пленарной неделе", – сказал Арахамия.

Он не стал конкретизировать, какие инструменты в действующем регламенте планируют использовать для борьбы с поправочным спамом.

"Для чего вам это рассказывать, чтобы вас посмотрели наши оппоненты и придумали инструмент против нашего инструмента? Это же так не работает. Есть разнообразные юридические процедуры, которые разрешены законодательством", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки.

Замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что монобольшинство планирует инициировать усовершенствование процедуры регистрации постановлений, блокирующих подписание законов.

"Мы попробуем на этой неделе пройти комитет по усовершенствованию спецпроцедуры. [...] Я предупреждал, что на шестой сессии будет серьезная борьба с читерством оппозиции относительно правок и постановлений. Она серьезно будет вестись", – добавил он.