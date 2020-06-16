В Украине появится Национальный орган интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла закон о создании нового ведомства – Национального органа интеллектуальной собственности, который будет выдавать патенты и вести Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности.

На заседании 16 июня Верховная Рада приняла закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект №2255 во втором чтении и в целом поддержало 245 народных депутатов при минимально необходимых 226.

НОИС, в частности, будет заниматься регистрацией изобретений и полезных моделей, выдачей патентов, проводить экспертизы, вести Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных). Кроме того, ведомство сможет представлять Украину в международных и региональных организациях.

Руководителя НОИС должны избрать на открытом конкурсе.

Планируется, что финансировать деятельности организации будут за счет сборов, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.rtf), что после создания НОИС в Украине будет двухуровневая система государственного управления сферой интеллектуальной собственности: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет формировать и реализовывать государственную политику в этой отрасли, а НОИС – выполнять отдельные публичные функции.

Авторы законопроекта отметили, что при его разработке учитывали опыт Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура и других стран.