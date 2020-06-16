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ПОЛИТИКА

В Украине появится Национальный орган интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла закон о создании нового ведомства – Национального органа интеллектуальной собственности, который будет выдавать патенты и вести Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности.

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Законопроект поддержало 245 народных депутатов
Законопроект поддержало 245 народных депутатов
Фото: rada.gov.ua

На заседании 16 июня Верховная Рада приняла закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС), передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект №2255 во втором чтении и в целом поддержало 245 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

НОИС, в частности, будет заниматься регистрацией изобретений и полезных моделей, выдачей патентов, проводить экспертизы, вести Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных). Кроме того, ведомство сможет представлять Украину в международных и региональных организациях.

Руководителя НОИС должны избрать на открытом конкурсе.

Планируется, что финансировать деятельности организации будут за счет сборов, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.rtf), что после создания НОИС в Украине будет двухуровневая система государственного управления сферой интеллектуальной собственности: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет формировать и реализовывать государственную политику в этой отрасли, а НОИС – выполнять отдельные публичные функции.

Авторы законопроекта отметили, что при его разработке учитывали опыт Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура и других стран.

Теги: Верховная Рада, парламент, интеллектуальная собственность, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
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