В Украине презентовали проект "Женщины, мир, безопасность: местные потребности – местные решения"

Трехлетний проект "Женщины. Мир. Безопасность", который стартует в Украине, направлен на локализацию Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №1325 "Женщины, мир, безопасность" на период до 2025 года в Луганской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Локализация – это индивидуальный подход к местным потребностям и привлечение местных заинтересованных сторон к реализации. В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя местные планы действий в вопросах мира, безопасности и участия женщин будут разными в каждой области, в каждом ведомстве", – сказала правительственный уполномоченный по гендерной политике Екатерина Левченко.

По ее словам, чтобы эти планы были действенными, над ними вместе должны работать государственные структуры и органы местного самоуправления, общественные и международные организации.

Правительство Нидерландов предоставит для реализации проекта финансовую и консультационную поддержку на сумму €2,2 млн.

"Нидерланды поддерживают Украину во многих сферах на пути к стабильности и процветанию. Для нас очень важно помочь в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №1325 "Женщины, мир, безопасность" в регионах Украины. Привлечение женщин к принятию решений по построению мира и укреплению безопасности в общинах – это важный вопрос. Ведь только таким инклюзивным путем можно учесть интересы всех, на кого влияют и повлияли военные действия", – заявил зампредседателя миссии посольства Нидерландов в Украине Питер ван Влит.

Организаторы сообщили, что Украинский женский фонд будет применять собственную методологию локализации. Фонд помогает создавать в регионах коалиции с представительницами и представителями правоохранительных органов и силовых структур, местных органов власти, общественных организаций, военных и других учебных заведений, а также медиа, чтобы изучать потребности в регионе, обучать общины, "лоббировать права и возможности женщин".

"Коалиции строятся на принципах равенства и партнерства. Участницы и участники помогают местным властям увидеть проблемы, которые раньше не озвучивались или не считались важными. Чтобы добиться изменений, они наполняют смыслом региональные планы действий №1325, привлекают ресурсы и добиваются их выполнения. Благодаря сотрудничеству власти и общественности политика и решения на местах становятся более чувствительными и дружественными к тем, на кого они устремляются", – заявила директор фонда Елена Бондар.