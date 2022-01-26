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ПОЛИТИКА

В Украине презентовали проект "Женщины, мир, безопасность: местные потребности – местные решения"

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Презентация проекта состоялась 26 января
Презентация проекта состоялась 26 января
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Посольство Королевства Нидерландов и Украинский женский фонд представили проект "Женщины, мир, безопасность: местные потребности – местные решения". Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы мероприятия 26 января.

Трехлетний проект "Женщины. Мир. Безопасность", который стартует в Украине, направлен на локализацию Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №1325 "Женщины, мир, безопасность" на период до 2025 года в Луганской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Локализация – это индивидуальный подход к местным потребностям и привлечение местных заинтересованных сторон к реализации. В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя местные планы действий в вопросах мира, безопасности и участия женщин будут разными в каждой области, в каждом ведомстве", – сказала правительственный уполномоченный по гендерной политике Екатерина Левченко.

По ее словам, чтобы эти планы были действенными, над ними вместе должны работать государственные структуры и органы местного самоуправления, общественные и международные организации. 

Правительство Нидерландов предоставит для реализации проекта финансовую и консультационную поддержку на сумму €2,2 млн.

"Нидерланды поддерживают Украину во многих сферах на пути к стабильности и процветанию. Для нас очень важно помочь в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №1325 "Женщины, мир, безопасность" в регионах Украины. Привлечение женщин к принятию решений по построению мира и укреплению безопасности в общинах – это важный вопрос. Ведь только таким инклюзивным путем можно учесть интересы всех, на кого влияют и повлияли военные действия", – заявил зампредседателя миссии посольства Нидерландов в Украине Питер ван Влит.

Организаторы сообщили, что Украинский женский фонд будет применять собственную методологию локализации. Фонд помогает создавать в регионах коалиции с представительницами и представителями правоохранительных органов и силовых структур, местных органов власти, общественных организаций, военных и других учебных заведений, а также медиа, чтобы изучать потребности в регионе, обучать общины, "лоббировать права и возможности женщин".

"Коалиции строятся на принципах равенства и партнерства. Участницы и участники помогают местным властям увидеть проблемы, которые раньше не озвучивались или не считались важными. Чтобы добиться изменений, они наполняют смыслом региональные планы действий №1325, привлекают ресурсы и добиваются их выполнения. Благодаря сотрудничеству власти и общественности политика и решения на местах становятся более чувствительными и дружественными к тем, на кого они устремляются", – заявила директор фонда Елена Бондар.

Контекст:

Резолюция Совета Безопасности ООН №1325 была принята в 2000 году, чтобы признать особое влияние вооруженного конфликта на женщин и девушек, а также их важную роль в разрешении конфликта и в развитии мира.

Первый план действий по выполнению резолюции Украина приняла в 2016 году, а в 2020-м приняла второй. Срок его реализации – до 2025 года.

Теги: Совет Безопасности ООН, резолюция, российская агрессия, война в Украине, женщины, гендерное равенство
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