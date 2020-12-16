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В Украине запустили бесплатный портал для развития электронного правительства

В Украине начала работать бесплатная академия электронного правительства Egovacademy.in.ua. Главная цель базы – создать единую экосистему знаний про E-Gov, рассказал основатель портала Игорь Николаев.

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Egovacademy.in.ua создана на базе агрегатора всех всеукраинских и региональных сервисов электронного правительства
Egovacademy.in.ua создана на базе агрегатора всех всеукраинских и региональных сервисов электронного правительства
Фото: egovacademy.in.ua

В Украине 16 декабря начала работу первая национальная база об электронном правительстве Egovacademy.in.ua. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе E-government.

Академия электронного правительства призвана помочь создавать сервисы электронного правительства и воплощать их в городах и регионах Украины.

"Уникальность платформы в том, что у всех пользователей будет возможность бесплатно воспользоваться всей информацией для запуска E-Gov-сервисов, а также получить готовые шаблоны для запуска решения для своего региона", – отметили в пресс-службе.

Egovacademy.in.ua создана на базе агрегатора всех всеукраинских и региональных сервисов электронного правительства Egov.in.ua. На платформе собраны все решения электронного правительства в Украине. Чтобы найти любой e-service, необходимо зайти на сайт и выбрать конкретную услугу или область, в которой необходимо ее получить. Пользование агрегатором Egov.in.ua бесплатное для всех.

"Главная цель Egovacademy.in.ua – создать единую экосистему знаний про электронное правительство для того, чтобы каждый представитель госорганов или человек, который работает в этой сфере, понимал, как создавать подобные сервисы. А также мог ознакомиться с тем, как это уже делали ранее. Это поможет гражданам получать больше необходимых услуг от государства прямо из дома", – объяснил основатель Egovacademy.in.ua Игорь Николаев.

E-government запустило регистрацию на бесплатные вебинары, где спикерами выступят представители Офиса президента Украины, Министерства цифровой трансформации, Microsoft Ukraine.

Первый вебинар состоится 20 января 2021 года с руководителем директората региональной цифровизации Минцифры Вадимом Бортником.

31 марта в Украине запустили агрегатор всех всеукраинских и региональных сервисов электронного правительства E-Gov.

Теги: Украина, правительство, онлайн-правительство, Игорь Николаев, агрегатор, электронные услуги
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