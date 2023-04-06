ВАКС оправдал бывшего главу Счетной палаты Магуту. САП готовит апелляцию

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала бывших председателя (2012–2018 годы), главного контролера Счетной палаты и ее родственника невиновными в совершении уголовного правонарушения... Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что подсудимых признали невиновными в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Суд не называет имен, но речь идет о Романе Магуте, бывшем члене Счетной палаты Марии Шулежко и ее племяннике, которого, по данным прокуратуры, использовали при приватизации как подставное лицо.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор, заявила пресс-служба САП.
Прокуратура уверена, что в ходе досудебного расследования прокуроры САП и детективы НАБУ собрали достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн.
Верховная Рада избрала Магуту на должность главы Счетной палаты в 2012 году, он работал на ней до 2018 года. До этого он более пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления "Ощадбанка".
Шулежко возглавляла департамент Счетной палаты по вопросам АПК, природоохранной деятельности и чрезвычайным ситуациям с 2004-го по 2018 год. В 1994–1998 годы она была депутатом Верховной Рады.
В ноябре 2016 года сотрудники НАБУ и САП сообщили Магуте о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
По данным следствия, он передал в частную собственность родственнику Шулежко двухкомнатную служебную квартиру, которая была куплена за бюджетные деньги в 2013 году. В августе 2014 года недвижимость была исключена из списка служебных, в феврале 2015-го ее приватизировал родственник Шулежко. На следующий день после приватизации квартиру подарили Марии Шулежко.
В марте 2017 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Магуты и Шулежко.
В июле 2017 года суд отменил домашний арест Магуты и отпустил его под личные обязательства, а также отменил его отстранение от должности.