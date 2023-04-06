ВАКС оправдал бывшего главу Счетной палаты Магуту. САП готовит апелляцию

По версии следствия, Магута помог подчиненной оформить на своего родственника служебную квартиру Фото: ac-rada.gov.ua

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала бывших председателя (2012–2018 годы), главного контролера Счетной палаты и ее родственника невиновными в совершении уголовного правонарушения... Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подсудимых признали невиновными в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Суд не называет имен, но речь идет о Романе Магуте, бывшем члене Счетной палаты Марии Шулежко и ее племяннике, которого, по данным прокуратуры, использовали при приватизации как подставное лицо.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор, заявила пресс-служба САП.

Прокуратура уверена, что в ходе досудебного расследования прокуроры САП и детективы НАБУ собрали достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн.