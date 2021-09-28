Венедиктова о компенсациях прокурорам, восстановившимся через суд: Цифры ужасные

Венедиктова: У нас идет возвращение уволенных сотрудников не только после реформы, у нас идет волна возвращения по решениям Верховного Суда из-за люстрации Фото: gp.gov.ua

По ее словам, речь идет о крупных суммах.

"Когда к нам обращаются работники с исполнительным листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасные. У нас идет возвращение [уволенных сотрудников] не только после реформы, у нас идет волна возвращения по решениям Верховного Суда из-за люстрации", – сказала Венедиктова.

Она уточнила, что после решения суда прокуроры восстанавливаются на работе не автоматически, они должны пройти аттестацию.