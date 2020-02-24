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Верховная Рада поддержала запрос к Зеленскому о моратории на кодирование спутниковых телеканалов

Предложение направить запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу кодирования украинских спутниковых каналов внес нардеп от "Слуги народа" Николай Задорожный.

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В Украине два провайдера спутниковых телеканалов
В Украине два провайдера спутниковых телеканалов
Фото: pixabay.com

21 февраля Верховная Рада поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу введения моратория на кодирование спутниковых сигналов украинских телеканалов. Об этом сообщает сайт Рады.

Автором такого предложения стал народный депутат от "Слуги народа" Николай Задорожный.

Инициативу поддержали 255 депутатов при необходимых 226. "За" в разной мере голосовали представители всех парламентских фракций и групп, а также большинство внефракционных народных избранников.

LIGA.net отмечает, что сейчас в Украине есть два спутниковых ТВ-провайдера: "Viasat Украина", который контролирует соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич, и XTRA TV, который контролирует Ринат Ахметов. Эти провайдеры покупают права на контент у медиагрупп и продают его украинцам. Граждане больше не могут бесплатно смотреть каналы СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, "Оце", 1+1, 2+2, ТЕТ, "Плюсплюс", УНИАН ТВ, "Бигуди", "Интер, НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм", "Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV".

Смотреть закодированный телеканал можно, подключившись к официальному оператору спутникового телевидения или заменив старый приемник (тюнер) на новый тюнер-декодер. Также эти телеканалы будут доступны на кабельном телевидении, IPTV и сети Т2 (цифровое эфирное телевидение).

Теги: Верховная Рада, телевидение, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, спутник, Владимир Зеленский, мораторий, провайдер, Слуга народа, Тимур Миндич
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