Верховная Рада установила в Украине День ответственности человека

За документ проголосовали 308 народных депутатов.

"Учитывая необходимость качественного преобразования украинского общества в контексте понимания и уровня ответственности, а также увековечения памяти великого украинца Богдана Дмитриевича Гаврилишина, автора Декларации ответственности человека, Верховная Рада Украины постановляет установить в Украине всеукраинский День ответственности человека, который отмечать ежегодно 19 октября", – говорится в сообщении.

Парламент также рекомендовал Кабинету Министров и местным государственным администрациям "разработать мероприятия по отмечанию на государственном и местном уровнях" этой даты.