Ветеран АТО заявил, что руководитель госпредприятия "Конярство України" прибыл "прямиком из "ДНР"

Руководитель государственного предприятия "Конярство України" Евгений Веретюк недавно фигурировал на видео с двумя "министрами ДНР" на открытии завода по изготовлению труб "Металлист", заявил в интервью изданию "Ракурс" участник обороны донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона Андрей Шишук (позывной Север).

Шишук: Мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ Фото: racurs.ua

Глава государственного предприятия "Конярство України" связан с террористами "ДНР", заявил в интервью изданию "Ракурс" участник обороны донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона Андрей Шишук (позывной Север).

"Есть в Украине такое государственное предприятие "Конярство України". Вроде бы не стратегической важности предприятие, но оно владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине. Это огромные территории. И вот руководителем этого предприятия назначают некоего Евгения Веретюка. А вскоре выясняется, что этот человек прибыл прямиком из так называемой "Донецкой народной республики". Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист", – сказал он.

Шишук отметил, что Веретюк значился директором завода в 2014‒2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов.

"Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером [Николаем] Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом [экс-президента Виктора] Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности? А теперь – о земле. По ГП "Конярство України" с 2016 года открыто дело о банкротстве. Якобы предприятие должно нескольким фирмам (ноги у которых, к слову, тоже растут из Донецкой области). Главное имущество предприятия – земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из "ДНР". Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров", – предупредил ветеран.

Он добавил, что его побратимы "вплотную занялись этим товарищем".

"Мы защищали украинскую землю на передовой и будем продолжать защищать ее здесь. Но мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ", – подчеркнул Шишук.