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Вице-президент "Энергоатома" владеет акциями компании, которая строит энергомост в Крым – Гончаренко

Российская компания заработала на поставках электричества в аннексированный Крым, и прибыль от этих поставок получил в том числе вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут, заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Алексей Гончаренко: Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?
Алексей Гончаренко: Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила линии электропередачи в аннексированный Россией Крым и сейчас их эксплуатирует, заявил в Facebook нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вице-президент государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле – акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компании Единой энергетической сети", компании, которая строила линии электропередач в аннексированный Кремлем украинский Крым. Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?" – спросил Гончаренко.

Последний раз дивиденды эта компания выплатила в феврале 2020 года, и вице-президент украинского "Энергоатома" их получил, добавил политик.

"То есть российская компания заработала на поставках электричества в аннексированный Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуму из государственного "Энергоатома", – подчеркнул он.

Со ссылкой на декларацию Хартмута Гончаренко заявил, что тот владеет акциями еще нескольких российских компаний, которые занимаются распределением и сбытом электроэнергии и входящих в сферу интересов российского сенатора Александра Бабакова. По данным народного депутата, Хартмут в 2014–2015 годах инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу? Я уже не говорю о должности вице-президента "Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать, у кого покупать ядерное топливо – у американцев или русских?" – написал Гончаренко.

Он считает назначение Хартмута в руководство "Энергоатома" позором для украинской власти.

"Я понимаю, что в последние годы слишком часто по поводу и без все кричали о российских шпионах и игра в "детишек и волка" рано или поздно приводит к тому, что на "волка" уже никто не реагирует. Но приспешник Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве "Энергоатома" – это позор для этой власти, как, по сути, и банкротство наших АЭС", – резюмировал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3562095707162974

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С декабря 2015 года Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, а также по энергомосту из Кубани.

Теги: Россия, Крым, Алексей Гончаренко, электричество, аннексия, электроэнергия, Энергоатом, энергомост, Европейская солидарность
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