"Welcome to Ukraine, руки на стол". Россиянин дал украинскому пограничнику $1 тыс. за въезд, тот сдал его полиции

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы Украины проинформировал 28 июля.

В релизе сказано, что двое граждан России прибыли в Борисполь рейсом Стамбул – Киев. Они не смогли убедить пограничников в цели поездки и получили отказ во въезде в страну.

После этого один из них, 24-летний мужчина, решил "уладить" вопрос с помощью взятки, а украинский пограничник снял это на видео и сдал его полиции.

Ролик опубликовали на канале ГПСУ в YouTube.

На видео видно, как мужчина просит пересмотреть решение за $ 1 тыс. и пропустить его и друга в Украину, а пограничник уточняет, понимает ли его собеседник, что это нарушение украинского законодательства. Россиянин ответил утвердительно.

Пограничник сказал: "Тогда – Welcome to Ukraine" – и поставил штамп в его паспорте. После этого вошли полицейские со словами: "Руки на стол, телефон на стол. Полиция".

ВИДЕО

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Сотрудник погранслужбы объяснил россиянину, что его просьба выполнена: на территорию Украины мужчина попал, но в сопровождении сотрудников полиции.

Правоохранителям мужчина потом сказал, что хотел "буквально дней на 10 съездить в Одессу, отдохнуть". Его задержали, действия гражданина РФ предварительно квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Второй россиянин улетел обратно в Стамбул, уточнили в ГПСУ.