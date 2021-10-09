Заявившего о подготовке покушения на Зеленского мужчину засудили к трем годам тюрьмы

Согласно материалам суда, уроженец Житомира 29 декабря 2020 года по телефону заявил о намерении совершить покушение на президента, который тогда находился в государственной резиденции "Синегора".

Также сообщение о подготовке покушения он разослал по электронной почте на ряд адресов, в том числе Службе безопасности Украины.

"Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте. Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению, Нацполиция Ивано-Франковска, СБУ в Ивано-Франковске, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы, или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова... о достижении матрицы по приезду из Соединенных Штатов. Дежа-вю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах, – это позорно как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность – это средство давления. Воспринимайте нас, как 12-го игрока: болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: кому еще я отправил это сообщение?" – говорилось в разосланном письме.

После этого правоохранители проверили заявление осужденного и выяснили, что жизни Зеленского ничего не угрожает.

На суде злоумышленник свою вину признал и заявил, что хотел такими сообщениями проверить охрану президента.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к терроризму) и осудили на три года и один месяц тюрьмы. В этот срок вошла также неотбытая часть наказания по предыдущему приговору – ранее его уже осуждали на два года условно с испытательным сроком в один год за аналогичное преступление.