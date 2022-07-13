Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

Об этом 13 июля сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Глава государства подписал 11 июля соответствующие указы №485/2022 (об увольнении Осачука с должности председателя Черновицкой ОГА) и №486/2022 (о назначении на эту должность Запаранюка).

"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом для государства являются слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении ОПУ по итогам встречи Зеленского и Запаранюка.

Запаранюк родился в 1974 году в Черновицкой области. Работал на разных должностях в финансовом секторе региона. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Державний ощадний банк України".