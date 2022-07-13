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Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

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Указ о назначении Запаранюка главой Черновицкой ОГА Зеленский подписал 11 июля
Указ о назначении Запаранюка главой Черновицкой ОГА Зеленский подписал 11 июля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой областной госадминистрации (ОГА) вместо Сергея Осачука.

Об этом 13 июля сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Глава государства подписал 11 июля соответствующие указы №485/2022 (об увольнении Осачука с должности председателя Черновицкой ОГА) и №486/2022 (о назначении на эту должность Запаранюка).

"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом для государства являются слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении ОПУ по итогам встречи Зеленского и Запаранюка.

Запаранюк родился в 1974 году в Черновицкой области. Работал на разных должностях в финансовом секторе региона. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Державний ощадний банк України".

Контекст:

Зеленский назначил бывшего почетного консула Австрии в Черновцах Осачука главой Черновицкой ОГА в конце ноября 2019 года.

Кабинет Министров на заседании 14 июня 2022 года согласовал увольнение Осачука с должности главы Черновицкой ОГА.

Теги: Украина, таможня, Черновицкая область, Владимир Зеленский, президент, увольнение, Офис президента Украины, назначение, встреча, Сергей Осачук, Черновицкая ОГА, Руслан Запаранюк
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