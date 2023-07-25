Зеленский подписал закон о введении электронной акцизной марки с 2026 года

Е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Законопроект также предполагает создание электронной системы оборота подакцизных товаров, что обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

Один из инициаторов законопроекта, Даниил Гетманцев, заявил, что этот документ стал законом "несмотря на бешеное противодействие черного рынка".

По его словам, законопроект переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и "преодолеет тень".