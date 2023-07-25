Зеленский подписал закон о введении электронной акцизной марки с 2026 года

Е-марка предоставит возможность:
Законопроект также предполагает создание электронной системы оборота подакцизных товаров, что обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.
Один из инициаторов законопроекта, Даниил Гетманцев, заявил, что этот документ стал законом "несмотря на бешеное противодействие черного рынка".
По его словам, законопроект переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и "преодолеет тень".
Законопроект №8287 был зарегистрирован в Раде 15 декабря 2022-го. 12 января 2023 года его приняли в первом чтении, а 29 июня – во втором.