Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский снова пообщался с секретарем Бориспольского горсовета, которого называл разбойником и чертом

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Борисполя встретился с секретарем городского совета Ярославом Годунком, которого в июле 2019 года выгнал с совещания и назвал "разбойником", а потом собирался пожаловаться на него председателю СБУ Ивану Баканову.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский побывал в Борисполе
Зеленский побывал в Борисполе
Фото: Офіс Президента України / Facebook

19 февраля секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого в июле 2019 года президент Владимир Зеленский назвал "разбойником", обратился к главе Украинского государства, когда тот давал брифинг у здания Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в Киевской области. Вторая по счету беседа Зеленского с Годунком размещена на странице Офиса президента в Facebook.

Начало – в 10.32.

Годунок попросил президента расследовать хищения бывшими чиновниками районной госадминистрации средств, выделенных на ремонт больницы.

"Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой, плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация... Чтобы мы могли построить корпус", – сказал секретарь горсовета.

Зеленский ответил, что разбираться должны правоохранительные органы.

"Вы уже известный здесь человек, благодаря мне, – пошутил президент. – Но знаете, такая история... Мы, наверное, потому и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на болтовню нет. Мы что-то делаем".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/177706136861135/

Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля 2019 года назвал Годунка "разбойником" и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что "все мы – президенты". "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Плохо слышишь? Иди гуляй, господи", – сказал Зеленский. Затем он пообещал обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу "этого черта".

Чиновник заявлял, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.

Теги: Борисполь, больница, Владимир Зеленский, Ярослав Годунок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS