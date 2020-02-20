Зеленский снова пообщался с секретарем Бориспольского горсовета, которого называл разбойником и чертом

19 февраля секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого в июле 2019 года президент Владимир Зеленский назвал "разбойником", обратился к главе Украинского государства, когда тот давал брифинг у здания Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в Киевской области. Вторая по счету беседа Зеленского с Годунком размещена на странице Офиса президента в Facebook.

Начало – в 10.32.

Годунок попросил президента расследовать хищения бывшими чиновниками районной госадминистрации средств, выделенных на ремонт больницы.

"Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой, плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация... Чтобы мы могли построить корпус", – сказал секретарь горсовета.

Зеленский ответил, что разбираться должны правоохранительные органы.

"Вы уже известный здесь человек, благодаря мне, – пошутил президент. – Но знаете, такая история... Мы, наверное, потому и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на болтовню нет. Мы что-то делаем".

Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля 2019 года назвал Годунка "разбойником" и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что "все мы – президенты". "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Плохо слышишь? Иди гуляй, господи", – сказал Зеленский. Затем он пообещал обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу "этого черта".

Чиновник заявлял, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.