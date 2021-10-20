Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге – опрос

Зеленского готовы поддержать 24,7% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Ближайший конкурент Зеленского, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко набрал бы 15,6% голосов.

Следом идут лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (12,2%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%), бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (7,1%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,2%), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,3%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,1%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.