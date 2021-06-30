Журналист Иванов: Законопроект №4546 парализует банковскую систему и экономику государства

Сергей Иванов: Отвечать будут обычные клерки, рядовые банковские работники, как моя сестра, которые честно работают за зарплату. Этот закон – не про виновных, а про "стрелочников" Фото: Sergii Ivanov / Facebook

"Созерцая волну люмпенского восторга по поводу законопроекта №4546, который в т. ч. устанавливает ответственность за невозврат вкладов для членов семьи банкира, должен сказать, что это – чистый большевизм, как и все, что инициируют наши парламентские "сумасшедшие профессора" от экономики. Давайте откровенно: это не закон, а маразм, поскольку он фактически превращает Фонд гарантирования вкладов в правоохранительный орган с полномочиями суда. Нарушает Конституцию в целом и принцип презумпции невиновности в частности. Подвергает опасности институт банковского кредитования, ведь никто не рискнет выдать кредит, зная, что за его родственниками будут гнаться шариковы, чтобы забрать у них все. Парализует банковскую систему и экономику государства", – написал он.

Иванов подчеркнул, что профессиональные организаторы банкротств и банкопадов от принятия законопроекта не пострадают.

"По этой логике можно запустить и обратный процесс – ввести ответственность для членов семьи должника, которую во внесудебном порядке будет взимать фонд – и тогда вся страна превратится в нищих, а именно это, насколько я понимаю, является конечной целью деятельности авторов законопроекта. Причем настоящие преступники – те, кто устраивает банкопад, и мастера искусственных банкротств – вряд ли от этого закона пострадают, потому что они сознательно и профессионально занимаются криминалом и профессионально диверсифицируют риски. Отвечать будут обычные клерки, рядовые банковские работники, как моя сестра, которые честно работают за зарплату. Этот закон – не про виновных, а про "стрелочников". И расскажите наконец кто-то этим законодателям, что в Украине закон не имеет обратной силы, кроме случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность лица. Уже стыдно за этих гигантов мысли", – подытожил журналист.