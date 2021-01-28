Amazon купит компанию, основанную украинцами – СМИ

По данным портала LIGA.net, сделка о покупке компании DB Best корпорацией Amazon находится на завершающем этапе, но еще не закрыта.

DB Best основал выходец из Украины Дмитрий Балин в 2002 году Фото: DB Best Technologies / Facebook

Дочерняя компания корпорации Amazon – Amazon Web Services (AWS) – близка к покупке DB Best Technologies, компании, основанной в Кремниевой долине украинцами. Об этом со ссылкой на два источника пишет портал LIGA.net.

Сделка находится на завершающем этапе, но еще не закрыта, уточнили они. Если она состоится, часть украинских инженеров DB Best Technologies продолжат заниматься разработкой технологий миграции в штате Amazon.

Пресс-служба AWS на запрос LIGA.net подтвердила сотрудничество компаний с 2015 года, отметив, что "вместе с командой DB Best AWS сможет ускорить миграцию баз данных и обеспечить лучший опыт для клиентов по всему миру".

DB Best основали выходцы из Украины Дмитрий и Ирена Балины в Кремниевой долине в 2002 году. Компания разрабатывает приложения, решения для управления данными и миграции баз данных между платформами – Oracle, SAP, Amazon, Microsoft.

У компании есть представительства в США, Британии, Израиле и Польше. Штат DB Best насчитывает около 500 человек. Украинский офис компании появился в 2004 году, большая часть инженеров DB Best находятся в Харькове и Киеве.