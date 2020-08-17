Авто из Америки или Европы: где лучше купить?

Ни один здравомыслящий немец никогда не избавляется от своей машины до тех пор, пока она не стала приносить ему какие-то проблемы, утверждают эксперты автомобильного салона AMERICA MOTORS. О преимуществах американских автомобилей с пробегом перед европейскими они рассказали в интервью.

– Почему вы убеждены, что покупать автомобили из Америки лучше, чем европейские?

– Наши сотрудники посвятили автомобильному рынку десятки лет своей жизни. Некоторые начинали возить автомобили из Германии. Потом же решили перейти на американский автомобильный рынок, так как поняли, что так будет лучше для клиента. И вот почему.

Как показывает практика, не один здравомыслящий немец никогда не избавится от машины, пока она не стала приносить ему какие-то проблемы. К проблемам мы можем причислять большой пробег, дорогое техобслуживание, замену газораспределительного механизма, коробки и прочее. Практичным немцам все равно, произошел рестайлинг или нет. Они будут ездить на авто, пока оно будет ездить хорошо. Потом только – продажа.

– Как обычно выбирают авто в Германии?

– Человек едет и находит у частника машину. Как правило, машина эта с пробегом не менее чем 400 000 км, и то это если очень повезло. Да, немцы ездят много и часто. Особенно если живут за городом. А такой пробег означает, что на украинских дорогах машину уже ожидает капитальный ремонт двигателя, коробки, подвески и всего остального.

Но если бы только это. Ведь многие недобросовестные перекупы меняют показания спидометра. И поскольку за это в Германии предусмотрена уголовная ответственность, делают это в Польше. Сразу же за границей, под Познанью, в лесу вы можете увидеть таблички – "Отмотка спидометра" или "Реставрация талонов". И это означает, что перекуп заезжает в лес, где очень оперативно поляки отматывают спидометры, называя это "коррекцией".

И эти ушлые дельцы меняют значение не только на щитке приборов, но также влезают в электронику, меняют данные там. И никакой компьютерный диагност не сможет определить настоящий пробег. Потом переделанная машина едет дальше к границе Польши с Украиной и там уже передается следующему перекупу, который везет ее для конечной продажи внутри нашей страны. И главное: если машина старше трех – пяти лет, то спидометр ставят примерно на 175 000 км. Вне зависимости от того, 1 000 000 км она проехала на самом деле или 500 000.

Фото: americamotors.com

– И внешние факторы есть, что указывают на истинный пробег авто?

– Да, конечно! Не всегда получается визуально скрыть настоящий пробег. Есть потертости боковых ручек поддержки на сиденьях, на спинке и на самом сиденье. Также заметны следы на руле и кулисе АКПП. Как ни крути, на больших пробегах они замасливаются и изнашиваются. Там же, где отматывают спидометры, там же и восстанавливают эти детали салона. Но эти новые детали еще и состаривают! Чтобы совсем не возникало подозрений! Специально в меру затирают, чтобы не видно было новизны.

Что касается документов, то у "серых" дилеров есть пачка чистых сервисных книг, на которые они искусно меняют настоящие. В эти книжки перекупы вписывают нужные данные, а потом искусственно придают им состаренный вид.

В Америке с получением точной информации о пробеге дело обстоит иначе, так как есть электронная система данных – CARFAX, где указываются ДТП, техобслуживание, пробег и количество владельцев.

– Расскажите подробнее о бренде AMERICA MOTORS. Сколько лет компания уже существует и как все начиналось?

– В 2016 году группа профессиональных экспертов решила объединиться под этим брендом. У каждого из нас уже тогда был достаточно большой опыт по подбору и покупке машин. И вот теперь, объединив наши усилия и возможности, мы ежедневно предоставляем возможность украинцам выгодно купить качественный автомобиль из США, как под заказ, так и из наличия.

Масштабируя компанию, мы обрели возможность развивать дилерскую сеть по всей стране и за ее пределами. На сегодняшний день количество представителей нашей компании составляет более 70 – как в Украине, так и за ее пределами.

– Какие услуги предоставляет ваша компания?

– Прежде всего наша команда помогает клиенту определиться с выгодным вариантом транспортного средства. Эксперты подбирают оптимальный вариант лота, соответствующий пожеланиям и возможностям покупателя. Далее компания торгует ТС на американских страховых аукционах, например: Copart, IAAI, Manheim, Adesa Auction и другие. На этих площадках выставляются лоты, бывшие в употреблении, после ДТП, а также имеющие незначительные кузовные или электронные повреждения.

Следующим этапом является логистика приобретенного авто в порт Украины, а также таможенная очистка, которые мы обеспечиваем благодаря нашим партнерам. По желанию клиента компания предоставляет возможность отремонтировать автомобиль у своих СТО-партнеров, а также помочь в решении вопроса о сертификации. Таким образом наш клиент получает услугу покупки авто из США под ключ!

Фото: americamotors.com

– Какие модели автомобилей с пробегом из США пользуются наибольшей популярностью?

– Самыми востребованными моделями в категории авто "премиум" класса являются: Infinity QX60, Audi Q7, BMW X5, Tesla X, Lexus RX350. В категории "бизнес": AudiA6, Infinity Q70, Toyota Highlander, Toyota Camry, Volkswagen Atlas, Tesla S, Ford Mustang. А более бюджетными являются такие модели как: Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Mazda 3, Ford Fusion, Hyundai Elantra, Nissan Altima.

Что касается выгоды от приобретаемого авто, то следует обратить внимание на автомобили после 2015 года выпуска.

При этом стоит отметить один факт на примере Toyota Camry и Toyota Corolla. Американские авто со страховых аукционов покупает весь мир и в том числе Арабские Эмираты. Эмираты покупают Toyota Corolla для такси, так как машина эта очень надежная. Таким образом данный спрос уравнивает цены на машины разного класса – Camry и Corolla. Поэтому выгодным будет приобретение Camry. Та же история с Honda Civic и Honda Accord, Hyundai Sonata и Hyundai Elantra.

– Какая ситуация по американским электромобилям в вашей компании?

– Мы активно продаем электрокары. Их везти из США очень выгодно, так как они не подлежат таможенной очистке. Есть лишь оплата в Пенсионный фонд в размере 3–4% от цены автомобиля.

– Сколько времени необходимо ждать, чтобы получить свой американский автомобиль?

– Ориентироваться стоит на срок от двух до трех месяцев. Если автомобиль будет куплен на восточном побережье – то два месяца, а если на западном, тогда три.

Фото: americamotors.com

– Какие советы вы дадите тем людям, которые хотят купить себе авто из Америки?

– В первую очередь обращаться к профессиональным экспертам и не гнаться за низкой стоимостью услуг. Грамотный автоэксперт с опытом – он почти как врач: выслушает вашу потребность и поможет решить задачу с нужным результатом. А результат напрямую зависит от его опыта и знаний, используя которые клиент экономит время, деньги и нервы!

Таким образом, клиенту удастся сократить свои расходы и время за счет опытных экспертов, отлаженной логистики, оперативной растаможки и прозрачного механизма работы в целом.

С компанией AMERICA MOTORS вы можете воспользоваться качественным сервисом и заказать авто из США или уже сегодня купить автомобиль из наличия.

Автосалон AMERICA MOTORS

г. Киев, переулок Балтийский, 20