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Компания Nintendo заработала на мобильных играх более $1 млрд

Самой прибыльной стала игра Fire Emblem Heroes, которая принесла разработчикам больше половины всего заработка — $656 млн.

Мобильные игры про культового водопроводчика Марио принесли Nintendo меньше всего денег
Мобильные игры про культового водопроводчика Марио принесли Nintendo меньше всего денег
Фото: EPA

Компания Nintendo заработала на своих мобильных играх больше $1 млрд по всему миру. При этом шесть мобильных игр компании скачали в сумме 452 млн раз в App Store и Google Play. Об это свидетельствуют данные аналитической фирмы Sensor Tower, опубликованные 28 января.

По данным аналитиков, большую часть дохода Nintendo принесла игра Fire Emblem Heroes ($656 млн, или 61%), на втором месте — Animal Crossing: Pocket Camp ($131 млн, или 12%), а на третьем — Dragalia Lost ($123 млн, или 11%).

Инфографика: sensortower.com
Инфографика: sensortower.com

В Sensor Tower отмечают, что мобильные игры про культового водопроводчика Марио принесли Nintendo меньше всего денег. Однако две из них лидируют по количеству скачиваний: Super Mario Run — 244 млн раз (54%), а Mario Kart Tour — 144 млн раз (32%).

Самым успешным рынком для компании стала Япония. Жители этой страны потратили в мобильных играх Nintendo $581 млн (54%). На втором месте расположились пользователи из США — $316 млн (29%).

Nintendo — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей.

Теги: мобильные игры, Nintendo, компьютерные игры, видеоигры
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