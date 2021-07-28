QR-коды имеют возможность собирать данные клиентов – СМИ

QR-коды – это штрих-коды квадратной формы, в которых хранятся определенные данные, например, меню в ресторане или купон в определенном магазине. Большинство современных телефонов имеют встроенные считыватели QR-кода или программы, которые могут это делать. Поскольку QR-коды представляют собой бесконтактный способ передачи информации, рестораны и розничные торговцы во время пандемии стали массово их использовать.

Однако журналисты отмечают, что в использовании таких кодов есть опасность. Массовое распространение кодов позволило предприятиям интегрировать в них больше инструментов для отслеживания, таргетинга и аналитики.

В частности, QR-коды могут хранить информацию, например, о том, когда, где и как часто происходит сканирование. Они также могут открыть приложение или веб-сайт, который затем отслеживает личную информацию о людях или требует от них ввода личных данных.

В результате QR-коды позволили некоторым ресторанам создать базу данных с историей заказов и контактной информацией своих клиентов. Такие базы могут использоваться для маркетинговых акций, таких как персонализированные скидки или рекомендации.