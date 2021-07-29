В Канаде разработали приложение, определяющее состояние котов с помощью камеры телефона

Приложение анализирует положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и движения усов, чтобы выявить проблемы. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что так называемая "шкала кошачьей гримасы" (или FGS) является надежным инструментом для оценки острой боли у котов, напомнило агентство.

Sylvester. ai taraf * ndan geli * tirilen 'Tably' adl * uygulama, kedilerin yüz analizlerini yap * p sa * l * k durumlar * hakk * nda bilgi vermeyi amaçl * yor. pic.twitter.com/3v2ARX2iBw — ÇapaMag (@CapaMag) July 27, 2021

По словам Приста, приложение помогает владельцам кошек узнать, чувствует их животное боль или нет. Врач Лиз Руэль из клиники для кошек Wild Rose Cat Clinic в канадском Калгари уверена, что приложение может помочь молодым ветеринарам.

Алиса Поттер из британской благотворительной организации RSPCA добавила, что владельцы кошек также должны смотреть на все тело питомца, в том числе на хвост, чтобы понять состояние его здоровья. Кошки, которые встревожены или напуганы, будут держать хвост крепко и напряженно. Нужно следить также, как кошки едят, пьют, ходят в туалет и спят.