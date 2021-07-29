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В Канаде разработали приложение, определяющее состояние котов с помощью камеры телефона

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Приложение помогает владельцам кошек узнать, чувствует ли их животное боль
Приложение помогает владельцам кошек узнать, чувствует ли их животное боль
Фото: ЕРА

Канадская компания Sylvester.ai, занимающаяся технологиями охраны здоровья животных, разработала приложение Tably, которое позволяет определить состояние котов с помощью камеры телефона. Об этом рассказал руководитель предприятия Мише Прист, пишет Reuters 27 июля.

Приложение анализирует положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и движения усов, чтобы выявить проблемы. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что так называемая "шкала кошачьей гримасы" (или FGS) является надежным инструментом для оценки острой боли у котов, напомнило агентство.

По словам Приста, приложение помогает владельцам кошек узнать, чувствует их животное боль или нет. Врач Лиз Руэль из клиники для кошек Wild Rose Cat Clinic в канадском Калгари уверена, что приложение может помочь молодым ветеринарам.

Алиса Поттер из британской благотворительной организации RSPCA добавила, что владельцы кошек также должны смотреть на все тело питомца, в том числе на хвост, чтобы понять состояние его здоровья. Кошки, которые встревожены или напуганы, будут держать хвост крепко и напряженно. Нужно следить также, как кошки едят, пьют, ходят в туалет и спят.

Теги: Канада, животные, телефоны, исследование, технологии, кошки, Калгари, врач
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